Motorista de carro envolvido em acidente que matou caminhoneiro incendiado é preso por embriaguez ao volante

O motorista do carro de passeio que bateu de frente com um caminhão-tanque carregado com combustível em rodovia de Limeira (SP) foi preso em flagrante com sinais de embriaguez ao volante, de acordo com registro da Polícia Civil, neste domingo (19). O motorista do caminhão, identificado como Valcir Bulgarelli, de 63 anos, morreu após o veículo ficar completamente incendiado.

O suspeito deve responder pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado e lesão corporal culposa na direção de veículo. Ele teve fratura no braço e deve passar por uma cirurgia e permaneceu no hospital sob escolta.

Ainda conforme registro da Polícia Civil, uma garrafa de cerveja encontrada ao lado do banco do motorista do carro foi apreendida.

As penas máximas ultrapassam quatro anos, sem possibilidade de pagamento de fiança.

Por Claudia Assencio, g1 Piracicaba e Região – Foto: Reprodução/EPTV e Facebook