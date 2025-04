BAR DO DANILO inaugura novo espaço em Lucélia

Um dos nomes mais tradicionais do comércio de Lucélia está de cara nova! O Bar do Danilo acaba de inaugurar seu novo espaço na avenida Brasil, em frente à igreja matriz, trazendo mais conforto, estrutura e novidades para os clientes da cidade e região.

O novo ambiente conta com climatização, ideal para curtir aquele happy hour com os amigos ou a família em qualquer estação. Pensando também nas crianças, o Bar do Danilo agora oferece um espaço kids, onde os pequenos podem brincar com segurança enquanto os pais aproveitam uma cerveja gelada e o cardápio diversificado.

No cardápio, seguem os grandes sucessos da casa: porções, pizzas e pratos variados que conquistam todos os paladares. E para quem prefere curtir em casa, o bar também oferece serviço de delivery pelo telefone (18) 99746-4461.

Danilo e sua equipe esperam por você para uma visita e para conhecer o novo espaço.

Por Redação

