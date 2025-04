Motorista bate carro de frente contra ônibus e morre

Um motorista morreu em acidente envolvendo um ônibus e um carro na rodovia SP-079, no início da tarde de segunda-feira (21), em Piedade (SP).

De acordo com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), os passageiros do ônibus que saiu de Campinas (SP) com destino a Curitiba (PR) não se feriram, assim como o motorista.

O motorista do carro foi socorrido com ferimentos graves e morreu. O passageiro do veículo teve ferimentos moderados.

O acidente provocou ao menos seis quilômetros de congestionamento no trecho.

Por g1 Sorocaba e Jundiaí – Foto: Artesp