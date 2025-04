IRAPURU: Política de proteção animal é tema de reunião entre executivo, legislativo e representantes da comunidade

Foi realizada uma reunião para tratar sobre avanços das políticas de proteção animal em Irapuru. Estiveram presentes as cuidadoras Marina Falcão e Andreia E. Rafa, o prefeito Mazinho, representantes da Zoonose Municipal e os vereadores Derval Lyrio (presidente da Câmara), Nozinho, Zé Carlos, Vitor Aparecido Bonato e Marcia Oliveira.

Na reunião foram discutidos sobre mapeamento dos animais no município com início de um plano para levantamento da população animal, visando orientar as ações de cuidado e controle populacional.

Também foi tratado sobre campanhas de castração, visando a realização de planejamento de ações em conjunto com a zoonose para esterilização gratuita ou subsidiada de cães e gatos.

Outro assunto foi a implantação de microchips que visando a identificação, com o objetivo de facilitar o controle e evitar o abandono de animais.

Ainda foi tratado sobre a possível implantação de um canil municipal, onde foi debatido sobre a viabilidade da construção de uma estrutura adequada para acolhimento temporário, cuidados veterinários e segurança dos animais resgatados.

A presença das autoridades municipais e dos representantes da comunidade demonstrou o comprometimento com a causa animal. A reunião resultou em propostas concretas e um diálogo produtivo, sinalizando avanços importantes na proteção dos animais.

VISITA TÉCNICA NO CANIL EM TUPI PAULISTA

Paralelamente, no fim de semana, o presidente da Câmara Derval Lyrio, juntamente com a vereadora Marcia Oliveira e a cuidadora Marina Falcão, realizaram uma visita técnica ao canil da cidade de Tupi Paulista.

Na oportunidade, a comitiva de Irapuru foi recebida pela veterinária Élida e pelo Arnaldo, onde puderam conhecer de perto o funcionamento da estrutura, as práticas adotadas na gestão do espaço e os cuidados oferecidos aos animais.

.