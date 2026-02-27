JUNQUEIRÓPOLIS: Atletas são integrados à equipe de atletismo de São Bernardo do Campo

Os atletas junqueiropolenses Marcos Vinicius e Pablo Ryan se apresentaram no dia 21/02/2026 à equipe de atletismo de São Bernardo do Campo.

Os dois foram aprovados na seletiva realizada em janeiro de 2026, com base nos resultados obtidos em 2025 — Marcos na prova de salto em altura e Pablo na prova de arremesso de peso — garantindo classificação para integrar a equipe.

Marcos é aluno da Escola Geraldo Pecorare, e Pablo da Escola Idene. Boa sorte aos atletas nessa nova etapa!

Apoio: CEME, Diretoria de Esportes, Prefeitura e Câmara Municipal de Junqueirópolis.

Foto: O professor Zé Correia, Marcos Vinicius e Pablo Ryan sendo recepcionados e cumprimentados pelo prefeito Neto Furini no gabinete da Prefeitura.

Por TVBO – Junqueirópolis

.