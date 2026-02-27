FLÓRIDA: Sebrae Aqui recebe Selo Prata de atendimento e se destaca a nível estadual

O Sebrae Aqui de Flórida Paulista conquistou o Selo Sebrae de Atendimento reconhecendo a excelência nos serviços prestados aos empreendedores locais. A unidade foi agraciada com o Selo Prata, sendo uma das 117 unidades seladas em todo o Estado de São Paulo.

A solenidade de entrega da premiação aconteceu no Teatro Paulo Autran no Sesc Pinheiros na capital paulista no dia 24, com a presença de autoridades e representantes do Sebrae. De Flórida Paulista esteve presente a colaboradora do Sebrae Luana Nascimento juntamente com o prefeito José Andriotti, secretário municipal Tiago Leal e a secretária Maysa Cassionato (representando o presidente da Associação Comercial).

A premiação tem como objetivo reconhecer a excelência no atendimento e o impacto positivo das unidades na transformação dos pequenos negócios.

A pontuação das unidades se dá por meio da avaliação dos pilares: qualidade no atendimento remoto, gestão, oferta/realização de soluções, ambiente de negócios, infraestrutura, presença digital e cobertura e produtividade.

A unidade foi certificada com o Selo Sebrae de Atendimento (referência 2025/ciclo de avaliação), destacando-se entre centenas de unidades no estado de São Paulo.

A premiação, promovida pelo Sebrae Nacional, avalia critérios como a qualidade do atendimento, as boas práticas e o suporte oferecido aos pequenos negócios.

“Este selo não é apenas um reconhecimento: é a prova de que nosso atendimento segue padrões rigorosos de qualidade. Estar entre as unidades Prata demonstra a consistência do trabalho da Agente de Flórida Paulista e a solidez da parceria construída no Conselho Gestor”, apontou os responsáveis.

“A conquista é fruto da atuação do Sebrae Aqui de Flórida Paulista, que reforça o compromisso com o desenvolvimento econômico de Flórida Paulista”, destacou o prefeito José Andriotti.

“O esforço conjunto de todos nós colocou nosso município em destaque na rede estadual. Agora, é hora de recebermos nossa premiação”, finalizou Luana.

.