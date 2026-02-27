Homem é flagrado com 20 peças de carnes furtadas em supermercados de Presidente Prudente

Detido pela Polícia Militar, nesta quarta-feira, em Presidente Prudente, um autônomo, 46 anos, foi solto pela Polícia Civil após efetuar o pagamento de R$ 2 mil em fiança. Ele foi apresentado na Delegacia Seccional, onde foi indiciado pelo crime de receptação após ter sido flagrado em posse de 20 peças de carne, entre picanha, cupim, maminha, contrafilé e filé mignon, que foram furtadas de três mercados da cidade.

Avaliado em um total de R$ 2,6 mil, o material estava na geladeira do indivíduo, em um imóvel no Jardim Everest. Ele, que já contava com passagens anteriores por furto e disparo de arma de fogo, confessou que tinha recebido a mercadoria de um outro homem, 45 anos, que foi identificado e está sendo investigado pela prática dos furtos das carnes, que teriam ocorrido nesta quarta-feira e também em outras datas diversas.

A motocicleta e uma bolsa de delivery, que teriam sido utilizadas pelo autor dos furtos, que foi flagrado por imagens de câmeras de monitoramento, foram apreendidas. As apurações em torno do caso prosseguem. (Por: O Imparcial)

