FLÓRIDA: MR. SIL conquista clientes com lanches artesanais

Com anos de tradição no ramo de produção de lanches, Silvonei Ledo traz uma nova proposta para Flórida Paulista com o MR. Sil, que vem fazendo sucesso.
A novidade são os hambúrgueres artesanais, preparados com ingredientes selecionados e muito cuidado na qualidade. O cardápio conta com diversas opções de lanches, pensadas para agradar todos os gostos.
Além dos hambúrgueres, o MR. Sil também mantém o tradicional cardápio de hot dogs, que já é conhecido pelos clientes.
O atendimento é feito na Avenida José Fróio, 65, onde você também pode consumir no local, no centro de Flórida Paulista.
Peça hoje mesmo! Telefone: (18) 99785-1967.
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