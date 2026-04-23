PACAEMBU: Dirigentes da APRUP concedem entrevista e destacam a qualidade do café local e regional

O presidente da Associação dos Produtores Rurais de Pacaembu (APRUP), Waldir Visioli, e o fundador da entidade, Juraci Lourencetti, concederam entrevista à TV Folha Regional no início desta semana, abordando a atuação da associação e os avanços conquistados pelos produtores do município através da associação.

Durante a conversa, Waldir explicou o papel da APRUP, que atua há anos no fortalecimento da agricultura local, reunindo produtores rurais e incentivando a valorização da produção regional. A entidade tem se consolidado como um importante apoio aos agricultores, promovendo organização, desenvolvimento e visibilidade ao setor.

Um dos destaques citados na entrevista foi o Aroma Paulista Café, produto ligado à associação e que representa a qualidade do café produzido em Pacaembu região. Segundo os dirigentes, a trajetória do café é marcada por muito trabalho, dedicação e busca constante por excelência.

Outro ponto importante abordado foi a conquista recente da Indicação Geográfica (IG) do café regional. O selo reconhece a origem e a qualidade do produto, agregando valor e abrindo novas oportunidades de mercado para os produtores locais.

A APRUP também realiza anualmente o tradicional Concurso do Café, que valoriza os melhores grãos da região. De acordo com Waldir, os preparativos para a próxima edição já estão em andamento, com expectativa de mais uma grande participação dos produtores.

Ao final da entrevista, os representantes deixaram uma mensagem de incentivo aos produtores rurais, destacando a importância da união, da qualidade e da valorização do trabalho no campo.

A entrevista completa pode ser assistida nas redes sociais da Folha Regional, no Facebook e Instagram.

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