LUCÉLIA: F&F MAKE é inaugurada com produtos por apenas R$ 10

Foi inaugurada no último sábado, em Lucélia, a loja F&F MAKE, trazendo uma grande variedade de maquiagens, cosméticos e acessórios com preços acessíveis.

Localizada na avenida Internacional, 1.860, no centro da cidade, ao lado da Cacau Show, a loja já começou chamando a atenção dos clientes com uma promoção especial: qualquer produto por apenas R$ 10 a unidade.

A F&F MAKE oferece opções para todos os públicos, com itens femininos, masculinos, adultos e infantis. Entre os produtos disponíveis estão maquiagens, shampoos, cosméticos em geral e diversos acessórios, todos à pronta entrega.

As sócias irmãs Franciele Gomes dos Santos e Francilene destacam que a proposta da loja é oferecer variedade, qualidade e preço baixo, facilitando o acesso dos clientes a produtos de beleza no dia a dia.

Quem quiser conhecer a novidade pode visitar a loja no centro de Lucélia ou entrar em contato pelo telefone (18) 99693-9815.

A F&F MAKE chega como mais uma opção para quem busca beleza e economia em um só lugar.

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