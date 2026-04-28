Batida envolvendo picape, carro e quatro caminhões mata uma pessoa e deixa feridos na BR-376, no Paraná

O motorista da picape, um homem de 42 anos morador de Ivaiporã, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista do caminhão que prestava serviço para a concessionária sofreu lesões graves e foi encaminhado para o hospital de Arapongas pelo serviço aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Londrina.