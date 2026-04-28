Carro fica destruído e jovem de 24 anos morre após colisão com carreta na BR-376

Uma jovem de 24 anos morreu em um grave acidente registrado na madrugada desta terça-feira (28), na BR-376, em Ivinhema (MS).
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu no km 97 da rodovia e envolveu uma carreta e um carro de passeio. Os dois veículos seguiam em sentidos opostos — a carreta no sentido Nova Andradina/Dourados e o automóvel no sentido contrário — quando houve a colisão frontal.
A motorista do carro, que não teve o nome divulgado, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Já o condutor da carreta não ficou ferido. Ele fez o teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool.
Por causa do acidente, a rodovia ficou completamente interditada por cerca de duas horas para o trabalho da perícia e atendimento da ocorrência. O bloqueio provocou um congestionamento de aproximadamente três quilômetros nos dois sentidos da via.
As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.
Por Mirian Machado, g1 MS — Mato Grosso do Sul – Foto: Ivinoticias