Batida frontal entre carros deixa cinco feridos na região

Cinco pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na vicinal que liga Tupã a Bastos na tarde de segunda-feira (27).
De acordo com o Corpo de Bombeiros de Tupã, um motorista perdeu o controle da direção e o carro invadiu a pista contrária, batendo de frente com outro automóvel.
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Três pessoas ficaram presas às ferragens. Todas as vítimas foram socorridas e levadas para a Santa Casa do município.
De acordo com a unidade hospitalar, dois feridos já receberam alta e as outras três continuam internadas: uma na enfermaria e duas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em estado grave.A Defesa Civil e a Polícia Militar estiveram no local e as causas do acidente são desconhecidas. (Por: g1)