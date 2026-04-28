Campeonato Regional de Futsal de Salmourão teve a equipe de Lucélia como campeã

As dependências do Ginásio Municipal de Esportes Afonso Nery Marques “Tinda” se torno pequena do bom número de esportista e famílias de Salmourão e cidades vizinhas que foram prestigiar as finais do Campeonato Regional de Futsal de Salmourão realizada na noite de sexta-feira (24). Em quadra as equipes do Gorni Gás FC/ Salmourão e Lucélia EC/ NM Instalações Elétricas/ Prime Conveniência/ Grupo Resenha fizeram a grande decisão.

Conformando o seu favoritismo o time de Lucélia levantou o título de campeão de forma invicta ao vencer o seu adversário os anfitriões donos da casa pelo placar de 4 a 2. Os gols luceliense foram marcados através dos jogadores: Ryan Carvalho duas vezes, Jeferson e Kauã Porto.

GOLEIRO E ARTILHEIRO

Além da conquista do título, o time Luceliense foi premiado na competição com o goleiro menos vazado César Oliveira e o artilheiro Ryan Carvalho.

ANIMO FICA EM 3° LUGAR

Na preliminar da disputa final aconteceu o jogo da disputa de 3º e 4º lugar levando a melhor a equipe do Animo FC que venceu por 2 a 1 o Tom BBQ FC.

AUTORIDADES PRESENTES

A disputa final no Ginásio Municipal de Esportes de Salmourão contou com a presença de várias autoridades entre elas a prefeita Sônia Gabau e a vice-prefeita Márcia Pravatto, além de vereadores.

AGRADECIMENTO

O secretário municipal de Esportes Everton Macedo agradeço o empenho de todos no sucesso deste evento que proporcionou bons jogos com a grande presença de esportista.

Por Jair Kbça

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