PACAEMBU: Agrícola Santo Expedito investe em novo prédio no centro da cidade

A Agrícola Santo Expedito vai instalar um novo escritório no centro de Pacaembu. O espaço está localizado na avenida Vereador José Gomes Duda, em um ponto conhecido da cidade, onde funcionava anteriormente uma agência bancária (Santander).

O novo endereço é mais amplo, moderno e conta com toda a estrutura necessária para o atendimento e a operação da empresa, oferecendo mais conforto para clientes, parceiros e colaboradores.

Atuando no segmento agrícola, com destaque para o cultivo de amendoim e outras culturas, além da área de agropecuária, a empresa reforça com esse investimento o compromisso com o desenvolvimento local.

Sob a direção da família Gestal, a Agrícola Santo Expedito acumula anos de atuação em Pacaembu e região, contribuindo para a economia com a geração de empregos diretos e indiretos.

A data de início nas operações em novo endereço deve ser anunciada em breve.

.