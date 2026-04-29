Adamantina é selecionada para o Revelando SP 2026 na categoria Culinária Tradicional com queijos e doces artesanais

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, conquistou importante seleção para o programa Revelando SP 2026, garantindo a participação do município em duas edições, Barretos (SP) e Presidente Prudente, na categoria de culinária tradicional.

Adamantina será representada por “Projeto Sol do Oeste Paulista – Queijo Artesanal” e “Sabor e Tradição – Monte Alegre: queijos e doces artesanais”, evidenciando a riqueza da produção local e valorizando os saberes gastronômicos que fazem parte da identidade cultural do município.

A edição de Barretos acontecerá de 15 a 17 de maio de 2026, no Recinto Paulo Lima de Corrêa, reunindo representantes de diversas cidades paulistas em uma grande celebração da cultura tradicional com a presença de “Sabor e Tradição – Monte Alegre: queijos e doces artesanais”. A edição em Presidente Prudente será em agosto.

O Revelando SP é um programa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com gestão e produção da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA). A iniciativa tem como objetivo valorizar e divulgar a cultura tradicional paulista por meio de festivais realizados em diversas cidades do Estado.

Os eventos reúnem representantes dos municípios nas áreas de culinária, artesanato e manifestações artístico-culturais, promovendo a diversidade cultural, a preservação da memória e o fortalecimento das tradições regionais.

Na edição de 2026, o programa contará com festivais nas cidades de Barretos, Iguape, São José dos Campos, Americana, Presidente Prudente e São Paulo.

A participação dos municípios ocorre por meio de chamada pública, na qual as prefeituras indicam representantes culturais em diferentes categorias. Cada município pode inscrever propostas que representem suas tradições e características locais.

Além de proporcionar visibilidade às tradições culturais, o programa oferece suporte aos participantes selecionados, incluindo infraestrutura, alimentação, alojamento (para as categorias de culinária e artesanato), organização dos espaços, equipe técnica e ações de divulgação.

A seleção de Adamantina reforça o compromisso da administração municipal com a valorização da cultura local, incentivando a preservação das tradições e promovendo o município em importantes vitrines culturais do Estado de São Paulo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA



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