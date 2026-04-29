Boliviano é preso com folhas de coca em Osvaldo Cruz

A Polícia Militar apreendeu nesta quarta-feira (29) três sacos plásticos que continham folhas in natura de coca (Erythroxylum coca), em Osvaldo Cruz. A planta é usada como matéria-prima para a produção de cocaína.

Um boliviano, identificado como responsável pelas folhas, foi preso em flagrante. Também foram apreendidos com ele um aparelho celular e mais de R$ 700 em dinheiro.

Como se trata de um caso que envolve um suspeito de origem estrangeira, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal, em Marília.

Embora a folha in natura contenha uma concentração muito baixa de alcaloides e não cause dependência como a droga processada, o consumo no Brasil é proibido.

Os povos indígenas dos Andes, onde o cultivo é legalizado, utilizam a folha de coca para mastigação e chá.

A tradição inca considera a planta uma “folha sagrada” e contempla o uso do vegetal em rituais espirituais.

A planta é reconhecida por propriedades anestésicas leves, aliviar a falta de ar em locais altos, tratar indisposições estomacais, liberar energia e reduzir a fome, a sede e a fadiga. (Por: Ifronteira)



