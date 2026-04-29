LUCÉLIA: DR. FRANCISCO VERZOLA – com quase 70 mil cirurgias de catarata, oftalmologista é referência regional

Quando o assunto é saúde da visão, experiência e confiança fazem toda a diferença. E é exatamente isso que destaca o trabalho do dr. Francisco Carlos Verzola Lopes, que já se consolidou como uma das principais referências da região.

Especialista em cirurgia de catarata, o médico acumula um número expressivo: quase 70 mil procedimentos realizados ao longo da carreira. Esse volume reflete não apenas a experiência, mas também a confiança de milhares de pacientes que buscam recuperar a qualidade da visão.

Atuando no Hospital de Olhos Alta Paulista, dr. Francisco oferece atendimento com estrutura moderna e foco em resultados. A unidade é equipada para proporcionar segurança e conforto em todas as etapas, desde a consulta até o pós-operatório.

Outro diferencial importante é sua atuação internacional. O especialista é membro da American Society of Cataract and Refractive Surgery, entidade reconhecida mundialmente que reúne profissionais dedicados ao avanço das técnicas em cirurgia ocular e à melhoria contínua da qualidade de vida dos pacientes.

Para quem busca um atendimento especializado e de confiança, o Hospital de Olhos Alta Paulista está localizado na rua Humberto Nicola Stéfano, 195, em Adamantina.

Telefones: (18) 3551-4612 e (18) 99804-8057.

.