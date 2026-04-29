FUNERÁRIA FLÓRIDA inova e oferece novas experiências de despedida

A Funerária Flórida vem passando por um processo de modernização para oferecer mais conforto e acolhimento às famílias de Flórida Paulista.

Entre as novidades, a empresa investiu em melhorias na sala do Velório Municipal, com capela reformada e novos paramentos. O espaço agora conta com cores, iluminação especial e efeitos diferenciados, como a chuva de pétalas sobre a urna, proporcionando um ambiente mais tranquilo e respeitoso para as despedidas.

Outra novidade é a implantação do cerimonial de homenagem, realizado momentos antes do sepultamento, reunindo familiares e amigos em uma última despedida marcada por respeito e emoção.

A Funerária Flórida também realizou recentemente uma ampla reforma em seu escritório, além da aquisição de uma nova viatura, reforçando sua estrutura de atendimento.

Sob a direção das irmãs Aline e Adriana Zafanelli, ao lado do sobrinho Lucas, a empresa segue investindo em qualidade e anuncia que novas melhorias devem chegar em breve para a população de Flórida Paulista.

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