DRACENA: Unifadra inicia Especialização em Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Acessibilidade Linguística

A Unifadra iniciou, no dia 25 de abril, a turma da Especialização em Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Acessibilidade Linguística. Neste primeiro encontro presencial, os alunos conheceram a estrutura do curso, a proposta pedagógica e o ambiente virtual de estudos.

Essa é uma excelente oportunidade para ampliar o currículo, aprender Libras na prática e fortalecer a inclusão na sua área de atuação.

A especialização é semipresencial, com conteúdo online e atividades presenciais em Dracena. Além disso, conta com um importante Projeto Extensionista Integrado, proporcionando vivência real com a comunidade surda e com famílias de crianças surdas.

A Unifadra informa que ainda dá tempo de ingressar na turma da Especialização em Libras – Acessibilidade Linguística da Unifadra Dracena. A pós-graduação é semipresencial e, nas aulas, os estudantes aprendem Libras na prática, em situações reais de comunicação, com docentes surdos e ouvintes atuando juntos.

Além da comunicação em Libras, a especialização aborda direitos da comunidade surda, cultura, literatura surda, educação bilíngue e acessibilidade linguística.

Venha que ainda dá tempo de se matricular! Saiba mais pelo WhatsApp: (18) 99613-6669.

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