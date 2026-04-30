FLÓRIDA: Projeto Mais Saúde é retomado no Distrito do Indaiá beneficiando idosos com atividades físicas e lazer

Após anos de paralisação, o projeto Mais Saúde voltou a ser realidade no Distrito do Indaiá do Aguapeí, em Flórida Paulista, trazendo novamente qualidade de vida, bem-estar e momentos de convivência para o público da terceira idade.

A iniciativa tem como principal objetivo promover a saúde por meio da prática regular de atividades físicas, aliada a ações de lazer e socialização. A proposta busca não apenas melhorar o condicionamento físico dos participantes, mas também contribuir para a saúde mental e o fortalecimento de vínculos comunitários.

No distrito, as atividades acontecerão semanalmente no Salão de Festas da comunidade, espaço que passa a ser ponto de encontro para os idosos que desejam manter uma rotina mais ativa e saudável.

A retomada do projeto conta com o apoio da Administração Municipal de Flórida Paulista, através do prefeito José Andriotti e por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer, que tem incentivado ações voltadas à promoção da saúde preventiva e inclusão social.

À frente do projeto está o professor de Educação Física Sócrates, profissional já conhecido no município pelo trabalho desenvolvido ao longo de vários anos. O Mais Saúde, sob sua coordenação, é considerado um projeto de sucesso na cidade, reunindo diversos participantes e apresentando resultados positivos na vida dos envolvidos.

Segundo o professor, a nova fase do projeto no Distrito do Indaiá do Aguapeí deve ganhar ainda mais estrutura em breve. Há a expectativa de chegada de novos materiais e uniformes, o que deve ampliar as possibilidades das atividades oferecidas e melhorar ainda mais a experiência dos participantes.

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