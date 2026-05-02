Homem é vítima de tentativa de homicídio em Presidente Prudente

Um homem, de 49 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser esfaqueado na madrugada deste sábado (2) na Avenida Brasil, na Vila São Jorge, em Presidente Prudente.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão por faca.

No local, a vítima estava caída no chão, em frente a um hotel, quase inconsciente. Entretanto, disse aos policiais que os agressores eram dois homens. Em seguida, desfaleceu.

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia.

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Conforme o Boletim de Ocorrência, o homem apresentava ferimentos de faca com, aparentemente, sete golpes na região do abdômem, onde permaneceu sendo medicado.

Os policiais, a companheira do homem disse que ele havia tido desentendimentos com dois homens por causa do enteado, filho da mulher.

A vítima ficou internada, realizando exames de tomografia, para os devidos procedimentos ao tratamento das lesões.

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Segundo os militares ainda, aparentemente a vítima foi atingida nas proximidades da linha férrea, pois teria vindo correndo daquele local e caiu em frente ao hotel.

Foi requisitada a perícia para o local.

Ao fazer tomografia da vítima, foi localizado uma porção de crack na cueca, sendo a porção apreendida.

A Polícia Civil segue investigando o caso. (Por: Ifronteira)

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