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sábado, maio 2
Polícia

Homem é vítima de tentativa de homicídio em Presidente Prudente

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Um homem, de 49 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser esfaqueado na madrugada deste sábado (2) na Avenida Brasil, na Vila São Jorge, em Presidente Prudente. 

Segundo o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de agressão por faca.

No local, a vítima estava caída no chão, em frente a um hotel, quase inconsciente. Entretanto, disse aos policiais que os agressores eram dois homens. Em seguida, desfaleceu. 

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Misericórdia.

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Conforme o Boletim de Ocorrência, o homem apresentava ferimentos de faca com, aparentemente, sete golpes na região do abdômem, onde permaneceu sendo medicado. 

Os policiais, a companheira do homem disse que ele havia tido desentendimentos com dois homens por causa do enteado, filho da mulher. 

A vítima ficou internada, realizando exames de tomografia, para os devidos procedimentos ao tratamento das lesões.

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Segundo os militares ainda, aparentemente a vítima foi atingida nas proximidades da linha férrea, pois teria vindo correndo daquele local e caiu em frente ao hotel. 

Foi requisitada a perícia para o local.

Ao fazer tomografia da vítima, foi localizado uma porção de crack na cueca, sendo a porção apreendida.

A Polícia Civil segue investigando o caso. (Por: Ifronteira)

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