LUCÉLIA: Conheça o novo showroom da CASA DA CONSTRUÇÃO

Se você está construindo ou reformando, precisa conhecer o novo showroom da Casa da Construção, em Lucélia. Um espaço amplo, moderno e pensado para oferecer mais praticidade, inspiração e conforto na hora de escolher cada detalhe da sua obra.

Com décadas de tradição na Capital da Amizade e em toda a região, a Casa da Construção se consolidou como uma das lojas mais completas do segmento. São milhares de itens que vão desde materiais básicos até soluções em acabamento, elétrica, hidráulica e design.

Em seu novo showroom, o cliente pode visualizar melhor os produtos, comparar opções e tomar decisões com mais segurança e confiança.

Além disso, a loja conta com uma equipe especializada, pronta para orientar e ajudar na escolha ideal para obras de pequeno, médio e grande porte, sempre com atendimento próximo e profissional.

Avenida Brasil, 1.541 em Lucélia. Telefones: (18) 3551-1393 / 3551-2292 / (18) 99791-2596.

Casa da Construção: concretizando sonhos e ajudando a construir o progresso de Lucélia.

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