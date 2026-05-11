FLÓRIDA: Realizado o sorteio da Promoção “Dia das Mães Premiado”

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista realizou na noite de sábado o sorteio da promoção “Dia das Mães Premiado”, evento ocorrido na Praça Gerson Ferracini, em Flórida Paulista. A campanha movimentou o comércio local com a distribuição de aproximadamente 40 mil cupons entre os consumidores que realizaram compras nas empresas participantes.

A apuração contou com a presença do presidente da ACIFP, Renan Bataus, membros da diretoria da associação, do Pe. Valdo Bartolomeu, do vice-prefeito Tairo Ferracini e da população que acompanhou o sorteio.



Maria Gomes Garcia, cliente da Micalç Calçados, foi contemplada com um vale-compras no valor de R$ 2 mil. O segundo prêmio, um vale-compras de R$ 1 mil, saiu para José Rocha, que participou da campanha por meio do Supermercado São Vicente.

Também foram sorteadas Dalva Zanco, cliente do Supermercado Ikeda, Maria Rosa Boaventura, do Auto Posto Apolo, Tania Mazali Zanardi, do Bazar Cruzeiro, e Taina Rodrigues Ramos, do Magazine Hollywood. Cada uma delas foi contemplada com vales-compras no valor de R$ 500.

Segundo a Associação Comercial, os prêmios serão entregues aos ganhadores nos próximos dias. (Por: Folha Regional NET – Fotos: Diego Fernandes / Folha Regional)

