Motorista bêbado mata quatro jovens e é preso após fugir no interior de SP

Quatro jovens morreram em um grave acidente na madrugada deste domingo (10), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), em Pederneiras (SP), após as duas motocicletas em que estavam serem atingidas por um carro.
O motorista, Marcos Antônio de Souza, de 37 anos, fugiu do local sem prestar socorro, mas se apresentou à polícia horas depois e foi preso em flagrante por embriaguez ao volante.
O acidente aconteceu por volta das 3h30, no km 219 da rodovia, na pista sentido Pederneiras-Bauru. As vítimas foram identificadas como Lievilton Casanova da Silva, de 21 anos; Dhonata Sabino, de 25 anos; Franciele Regina Pantaleão Rodrigues, de 18 anos; e Natalie de Almeida Fernandes, que não teve a idade confirmada.
Natalie estava sem documentos de identificação, e o corpo foi reconhecido posteriormente pela família no Instituto Médico Legal (IML) de Bauru. Todos morreram no local antes da chegada do socorro.
A Prefeitura Municipal de Pederneiras decretou luto oficial na cidade a partir da tarde deste domingo (10). Em edição extra do Diário Oficial, a administração municipal manifestou pesar pela morte dos jovens.