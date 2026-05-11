LUCÉLIA: Unidade do Sebrae Aqui conquista Selo Diamante com destaque nacional

A Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas divulgou nesta semana as unidades contempladas com o Selo Sebrae de Referência em Atendimento, uma das mais importantes certificações voltadas à qualidade dos serviços prestados aos empreendedores em todo o país. E a região do Oeste Paulista teve motivos de sobra para comemorar: dos 26 selos na categoria Diamante concedidos no estado de São Paulo, sete foram conquistados por unidades da região.

Entre os destaques está a unidade do Sebrae Aqui no município de Lucélia, que alcançou o mais alto nível da premiação — o Selo Diamante — evidenciando a excelência no atendimento e o impacto positivo gerado aos pequenos negócios locais.

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento avalia uma série de critérios técnicos e qualitativos.

A conquista do selo na categoria máxima reforça o comprometimento da unidade de Lucélia com a excelência, consolidando o município como referência regional no apoio ao empreendedorismo.

O resultado expressivo é atribuído ao esforço conjunto de diversos atores envolvidos no atendimento ao empreendedor. Destaca-se a atuação dos agentes do programa Sebrae Aqui, que estão diariamente na linha de frente, oferecendo suporte, orientação e soluções práticas para quem deseja abrir ou expandir um negócio.

Além disso, o sucesso da unidade também reflete a força das parcerias institucionais, envolvendo entidades como a Prefeitura Municipal, a Associação Comercial, o Sincomércio e o Sindicato Rural, que contribuem diretamente para o fortalecimento do ambiente de negócios na cidade.

Além de Lucélia, outras cidades do Oeste Paulista também foram reconhecidas com o Selo Diamante: Dracena, Martinópolis, Mirante do Paranapanema, Monte Castelo, Narandiba e Rosana.

Como reconhecimento final, representantes das sete unidades premiadas viajarão em breve para Brasília, onde participarão da cerimônia oficial de premiação a nível nacional. O evento reunirá os melhores atendimentos do país, celebrando práticas de excelência e incentivando a melhoria contínua dos serviços oferecidos aos empreendedores brasileiros.

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