PACAEMBU: Vereador cobra na Câmara para reforçar o trabalho de combate a escorpiões

Em recente sessão na Câmara Municipal de Pacaembu, o vereador Danilo Alcides Santos Cruz (Danilinho personal), apresentou a indicação nº 58/2026, solicitando ao Poder Executivo a adoção de medidas urgentes para o controle e combate à proliferação de escorpiões no município.

De acordo com o parlamentar, o aumento no aparecimento desses animais peçonhentos na área urbana tem gerado preocupação entre os moradores, especialmente pelo risco à saúde pública. Crianças e idosos estão entre os grupos mais vulneráveis a acidentes envolvendo escorpiões, o que reforça a necessidade de ações imediatas por parte da administração municipal.

Na indicação, o vereador propõe que o prefeito determine aos setores competentes — com destaque para a Vigilância Sanitária e a Secretaria Municipal de Saúde — a intensificação de medidas preventivas. Entre as ações sugeridas estão a limpeza de terrenos baldios e áreas públicas, a fiscalização de imóveis abandonados, a realização de campanhas de orientação à população e o fortalecimento do controle e monitoramento por parte dos órgãos responsáveis.

Segundo a justificativa apresentada pelo vereador na Câmara Municipal, essas iniciativas são fundamentais para reduzir os riscos de acidentes e garantir mais segurança à população.

Por Redação – Foto: Ilustrativa

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