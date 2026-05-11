Motorista morre após bater na traseira de ônibus e carro ficar preso embaixo do veículo de passageiros

Um motorista de 37 anos, identificado como Tadeu Faria Galati, morreu na madrugada de domingo (10) após um colisão traseira na Via de Acesso Hermínio Paizan, na zona rural de Guaiçara (SP).
De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP) e da Polícia Militar, o carro bateu na traseira de um ônibus. Com impacto, o veículo ficou preso embaixo do ônibus.
O carro teve toda a frente destruída e o motorista morreu no local. Nenhum passageiro do ônibus ficou ferido. O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins (SP) que investiga as causas do acidente.
Por g1 Bauru e Marília – Foto: Beno Bond/Nova TV/Reprodução