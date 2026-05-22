FLÓRIDA: FRANCISCO CARDOSO EVENTOS oferece salão, piscina e buffet completo para sua festa

Inaugurado em novembro do ano passado, o Francisco Cardoso Eventos vem se destacando em Flórida Paulista pela proposta de oferecer um espaço completo para confraternizações, aniversários, casamentos, encontros corporativos e eventos de todos os portes.

O espaço reúne salão para festas, piscina com área de lazer e serviço de buffet, proporcionando praticidade e conforto para os clientes que desejam realizar um evento completo em um único local.

Outro diferencial é o buffet comandado pelo chef José Cardoso Filho, o popular “Zezé”, graduado em Gastronomia pela Unimar, responsável pela elaboração dos cardápios e pela qualidade dos serviços oferecidos durante os eventos, contando inclusive com a equipe de garçom.

Localizado na avenida Prefeito Éder Prando, 1.987, o Francisco Cardoso Eventos atende festas particulares, confraternizações familiares, eventos empresariais e celebrações em geral.

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