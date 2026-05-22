Morador de Parapuã morre em grave acidente na SP-294

Um grave acidente ocorrido por volta das 18h55 desta quinta-feira (21) mobilizou equipes de resgate e policiais na rodovia entre os municípios de Parapuã e Osvaldo Cruz.

De acordo com informações levantadas no local, a vítima, Kaio Henrique Vieira Nogueira, de 27 anos, teria atravessado a pista no instante em que um caminhão que transporta óleo seguia no sentido Parapuã–Osvaldo Cruz. No momento do acidente, o veículo de carga estava sem produto.



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Kaio morava em Parapuã e trabalhava na cidade de Tupã.

Com o impacto, o caminhão teve danos no paralama do lado esquerdo. O motorista da carreta, de 72 anos, não ficou ferido.

A ocorrência foi atendida por equipes do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, da 2ª Companhia Base de Adamantina, com apoio do 9º BPM/I de Parapuã. Também participaram do socorro profissionais da unidade de resgate UR AB-3019 da Eixo SP.