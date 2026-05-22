PACAEMBU: DRA. FERNANDA FELIPE orienta sobre cuidados com os dentes no inverno

Com a chegada das temperaturas mais baixas, muitas pessoas passam a sentir maior sensibilidade e desconforto nos dentes. Segundo a cirurgiã-dentista dra. Fernanda Felipe, o frio pode intensificar alguns problemas bucais que já existem e merecem atenção.

De acordo com a profissional, é comum nesta época do ano o aumento de casos de sensibilidade dentária, dores ao consumir bebidas geladas ou quentes, além de desconfortos causados por cáries, retração gengival e desgaste dos dentes.

A dentista explica que mudanças bruscas de temperatura podem atingir áreas mais sensíveis da dentição, principalmente quando há esmalte desgastado ou problemas gengivais. Por isso, manter a higiene bucal em dia e realizar consultas preventivas é fundamental.

Dra. Fernanda também alerta que muitas pessoas acabam adiando tratamentos odontológicos durante o inverno, o que pode agravar problemas simples e gerar dores mais intensas futuramente.

Entre as orientações estão o uso de cremes dentais específicos para sensibilidade, evitar excesso de alimentos muito gelados e manter acompanhamento regular com o dentista.

A profissional reforça que cuidar da saúde bucal é importante em todas as estações do ano, garantindo mais qualidade de vida, conforto e bem-estar.

Dra. Fernanda Felipe – CROSP 61249, contato (18) 3862-1106. Atendendo Pacaembu e região.

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