Acidente mata uma pessoa na SP-425

Um grave acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste domingo (24) na Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Martinópolis. A ocorrência aconteceu no km 410 da rodovia, nas proximidades do trevo de Guachos (Vila Escócia), distrito do município.

O acidente envolveu uma Toyota Hilux SW4 com placas de Goiânia/GO e um Toyota Corolla. Segundo informações divulgadas pelo Centro de Controle Operacional da concessionária EIXO SP, a colisão foi frontal e ocorreu em trecho de pista simples, no sentido norte da via.

De acordo com os relatos colhidos pelas equipes que atenderam a ocorrência em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária, um dos veículos teria invadido a pista contrária. Sem possibilidade de desvio, os automóveis colidiram frontalmente e ficaram imobilizados pelo acostamento após o impacto.

Inicialmente, as informações sobre as vítimas haviam sido divulgadas de forma invertida. Conforme a atualização mais recente apurada pela reportagem, a vítima fatal ocupava o Toyota Corolla e ficou presa nas ferragens após a colisão.

Na Toyota Hilux SW4 estavam as demais vítimas, sendo três pessoas ilesas e uma com ferimentos leves.

Equipes da concessionária, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Técnica e funerária atuaram durante toda a madrugada no atendimento da ocorrência, realização da perícia, remoção dos veículos e limpeza da pista.

O acostamento no sentido norte permaneceu interditado durante os trabalhos, mas não houve registro de congestionamento no trecho.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

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