Mal súbito provoca acidente com 7 veículos na SP-294

Um mal súbito sofrido por um motorista provocou um engavetamento envolvendo sete veículos na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em trecho da região de Marília. O acidente mobilizou equipes de resgate e causou lentidão no trânsito durante o atendimento da ocorrência.

De acordo com informações apuradas no local, o condutor teria perdido o controle da direção após passar mal ao volante. Com isso, o veículo atingiu outros automóveis que trafegavam pela rodovia, causando uma sequência de colisões. Apesar do impacto e dos danos materiais registrados nos carros envolvidos, as informações preliminares indicam que não houve vítimas em estado grave.

Equipes da concessionária responsável pela via, além do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Rodoviária, foram acionadas para prestar socorro às vítimas e organizar o fluxo de veículos no trecho afetado. Durante o atendimento, parte da pista precisou operar com restrições, gerando congestionamento temporário.

As causas exatas do acidente ainda devem ser analisadas pelas autoridades responsáveis. Casos de mal súbito ao volante representam risco elevado nas estradas e reforçam a importância de atenção às condições de saúde antes de dirigir.

Por: Redação – Foto: Marília Notícia