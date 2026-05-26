Casal é investigado por tráfico de drogas e ameaça de morte contra policiais militares

Já as investigações começaram em fevereiro deste ano, quando a Polícia Civil apreendeu porções de crack e cocaína que estavam escondidas em área de pastagem. Na época, o casal conseguiu fugir.

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Durante as investigações, as autoridades receberam denúncias anônimas sobre o casal ter arma de fogo e fazer ameaças de morte contra os policiais militares da cidade.

Diante da situação, a Justiça autorizou o mandado de busca e apreensão, que foi cumprido nesta terça-feira. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia e negaram os crimes, sendo liberados posteriormente.