LUCÉLIA: CACAU SHOW oferece café quentinho, chocolate cremoso e ambiente aconchegante

Com a chegada dos dias mais frios, a Cacau Show de Lucélia se torna uma das opções mais procuradas da cidade para quem deseja aproveitar momentos especiais com muito sabor e conforto. Sob a direção de Aline Fazan, a loja se destaca pelo atendimento diferenciado e pelas deliciosas opções preparadas especialmente para o inverno.

Entre os destaques estão o tradicional café quentinho, o irresistível chocolate cremoso e diversas outras opções perfeitas para aquecer os dias frios.

Outro diferencial da unidade é o espaço aconchegante com mesas e cadeiras, ideal para reunir amigos, familiares ou até mesmo fazer uma pausa durante o dia em um ambiente confortável e agradável, algo que vem conquistando clientes de Lucélia e toda a região.

A Cacau Show funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h30 e aos sábados, das 9h às 13h no endereço avenida Internacional, 1.987 – centro em Lucélia. Telefone: (18) 99785-8978.

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