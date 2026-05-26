Dupla é presa por tráfico de droga em Junqueirópolis

Dois homens, de 28 e 32 anos, foram presos por tráfico de droga nesta segunda-feira (25) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Junqueirópolis.

De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento, a equipe viu um carro na saída do município e o abordou já na rodovia.

Em revista pessoal, foi localizada com o homem, de 32 anos, seis porções de cocaína, totalizando 14,27 gramas, e, ao ser questionado, informou que estaria levando a droga para Dracena (SP), onde a entregaria a uma mulher.

ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS

https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt



Já o outro, de 28 anos, relatou aos policiais que foi chamado pelo outro para ir até Dracena realizar uma entrega, porém afirmou não saber o conteúdo do material transportado.

Eles foram presos e permaneceram à disposição da Justiça.