Dupla é presa por tráfico de droga em Junqueirópolis

Dois homens, de 28 e 32 anos, foram presos por tráfico de droga nesta segunda-feira (25) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Junqueirópolis.
De acordo com a Polícia Militar, durante um patrulhamento, a equipe viu um carro na saída do município e o abordou já na rodovia.
Em revista pessoal, foi localizada com o homem, de 32 anos, seis porções de cocaína, totalizando 14,27 gramas, e, ao ser questionado, informou que estaria levando a droga para Dracena (SP), onde a entregaria a uma mulher.
ENTRE EM NOSSO GRUPO DE NOTÍCIAS DE JUNQUEIRÓPOLIS
https://chat.whatsapp.com/JFHl62RpiNQ7KLcin9iKxt
Já o outro, de 28 anos, relatou aos policiais que foi chamado pelo outro para ir até Dracena realizar uma entrega, porém afirmou não saber o conteúdo do material transportado.
Eles foram presos e permaneceram à disposição da Justiça.
Os entorpecentes foram apreendidos. (Por: Ifronteira)