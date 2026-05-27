PACAEMBU: CJ BARBEARIA se destaca com atendimento moderno e serviços completos

Com apenas um mês de funcionamento, a CJ Barbearia já vem conquistando espaço em Pacaembu pela qualidade dos serviços e pelo atendimento diferenciado. Sob o comando do barbeiro Christopher James de Almeida, o espaço oferece cuidados completos para o público masculino, unindo estilo, modernidade e bem-estar.

Localizada na rua Gomes Duda, 1.233, a barbearia realiza cortes de cabelo, barba, sobrancelha, pigmentação, descoloração e a exclusiva barboterapia, serviço que proporciona relaxamento e cuidados especiais durante o atendimento.

Funcionando de segunda a sábado, das 8h às 20h, o espaço busca acompanhar as tendências do universo masculino e proporcionar mais praticidade e autoestima aos clientes de Pacaembu e região. Rua Gomes Duda, 1.233 em Pacaembu. Celular e WhatsApp (18) 99145-6876.

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