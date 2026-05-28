FLÓRIDA: Últimos convites para a Feijoada entre Amigos do “Francisco Cardoso Eventos”

O Salão Francisco Cardoso Eventos, em Flórida Paulista, realizará no próximo dia 30 de maio a “Feijoada Entre Amigos”, evento que promete reunir boa comida, música ao vivo e confraternização.

A programação acontece das 18h às 22h e contará com sistema open food, com feijoada completa, além de sobremesas caseiras. O público também terá open drink com chopp, água e refrigerante.



Segundo a organização, os ingressos são limitados e o valor é de R$ 120 por pessoa.

O evento será realizado no salão Francisco Cardoso Eventos e a expectativa é reunir moradores de Flórida Paulista e região para uma noite de lazer e entretenimento.

Mais informações e reservas podem ser feitas pelo telefone (18) 99609-8382.