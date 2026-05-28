MARIÁPOLIS: Realizadas ações para conscientização sobre proteção infantil

Ao longo do mês de maio, o município de Mariápolis promoveu diversas ações alusivas ao Maio Laranja, campanha nacional voltada à conscientização e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

As atividades foram realizadas em escolas municipais e também em outros espaços da cidade, levando informação, orientação e promovendo reflexões sobre a importância da proteção da infância e adolescência.

A iniciativa foi desenvolvida por meio de uma parceria entre o Conselho Tutelar e o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), contando ainda com o apoio da Prefeitura de Mariápolis para a realização das ações.

