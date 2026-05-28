Frango Alimenta reúne criadores em palestra de ciência e cuidado

A empresa Alimenta Agroindústria e Comércio de Alimentos Ltda de Flórida Paulista promoveu capacitação técnica com médico veterinário sobre manejo de inverno e biosseguridade em frangos de corte.

A iniciativa reforça o compromisso da companhia com qualidade e sustentabilidade na cadeia produtiva.

A empresa, com marca registrada, Frango Alimenta, é um frigorífico de aves sediado em Flórida Paulista, no interior paulista, demonstrou mais uma vez seu protagonismo na cadeia avícola regional ao organizar uma palestra técnica voltada aos seus criadores parceiros. O evento, que reuniu produtores integrados da região da Alta Paulista, teve como tema central o manejo de inverno e as práticas de biosseguridade aplicadas à criação de frangos de corte. São os dois pilares fundamentais para garantir a saúde dos lotes e a excelência do produto final que chega à mesa do consumidor.

O palestrante convidado foi o médico veterinário Dr. Paulo Alfredo Nicolau, profissional de reconhecida experiência na área de sanidade avícola. Ao longo da apresentação, o especialista abordou os principais desafios impostos pela estação mais fria do ano às granjas de frango de corte: a queda de temperatura no interior dos aviários, a variação brusca de umidade, o aumento da concentração de gases nocivos como amônia e dióxido de carbono, e o maior risco de disseminação de patógenos respiratórios.

O RIGOR DA ESTAÇÃO FRIA E OS CUIDADOS NECESSÁRIOS



O Dr. Paulo Alfredo Nicolau destacou que o inverno representa um período crítico para a avicultura de corte, exigindo atenção redobrada dos criadores. “O conforto térmico das aves está diretamente ligado ao desempenho zootécnico do lote. Animais expostos ao frio excessivo redirecionam energia para manutenção da temperatura corporal em detrimento do crescimento”, explicou o veterinário durante a palestra. Ele orientou os produtores sobre o manejo correto da ventilação mínima, o uso estratégico de cortinas nas laterais dos galpões e a importância do monitoramento constante da temperatura interna dos aviários.

No tocante à biosseguridade, o especialista, reforçou que as medidas preventivas são a linha de defesa mais eficaz contra doenças que podem comprometer lotes inteiros em questão de dias. Foram abordados protocolos de limpeza e desinfecção dos galpões entre lotes, o controle de acesso às instalações, o vazio sanitário adequado, a higienização de equipamentos e a importância dos registros de entrada e saída de pessoas e veículos nas propriedades, também alertou para os riscos da entrada de aves silvestres e roedores nos galpões, que atuam como vetores de doenças.

TREINAR PARA PRODUZIR MELHOR



Para a direção da Frango Alimenta, investir na capacitação técnica dos criadores integrados é uma estratégia tão importante quanto qualquer outra no processo produtivo.

A empresa entende que a qualidade do produto final começa muito antes das linhas de abate, ela nasce dentro do aviário, nas decisões cotidianas do produtor rural. Por isso, a organização de eventos como este não é vista como um favor, mas como uma responsabilidade compartilhada entre indústria e campo.

A iniciativa de promover palestras e treinamentos regulares reflete a convicção de que um criador bem-informado é um parceiro mais produtivo, mais seguro e mais comprometido com os padrões de qualidade exigidos pela empresa e pelo mercado consumidor. A

Frango Alimenta, como frigorífico, responde diretamente pelas características do produto que entrega ao cliente final e sabe que essa responsabilidade começa no campo.

QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE

A preocupação com a qualidade do produto é o eixo central que move toda a estratégia da Frango Alimenta. Como frigorífico de aves, a empresa está ciente de que sua reputação e sua competitividade no mercado dependem, em última instância, do que acontece dentro dos aviários dos seus parceiros. Um lote saudável, bem manejado e livre de enfermidades resulta em uma carcaça de melhor rendimento, com menos perdas no abate, menor índice de condenações e um produto final que atende e supera as exigências dos clientes institucionais e do varejo.

Nesse sentido, o evento organizado pela empresa transcende a mera transmissão de conhecimento técnico: ele é um instrumento de alinhamento de padrões. Ao reunir seus criadores parceiros em torno de um mesmo conjunto de práticas e protocolos, a Frango Alimenta constrói uma cadeia produtiva mais homogênea, rastreável e confiável, que são atributos cada vez mais valorizados em um mercado que exige transparência da origem ao prato.

O compromisso com a produção sustentável também esteve presente no horizonte da palestra. Práticas corretas de biosseguridade e manejo adequado das condições ambientais do aviário resultam não apenas em aves mais saudáveis, mas também no uso mais eficiente de insumos como ração, energia e medicamentos. Menos doenças significam menos uso de antibióticos e outros tratamentos, e está em sintonia com as crescentes demandas globais por uma produção animal responsável e com menor pegada ambiental.

A Frango Alimenta demonstra, com ações concretas como estas, que a sustentabilidade não é apenas um conceito abstrato, mas uma prática cotidiana que começa na granja e se estende ao longo de toda a cadeia até o consumidor final. A empresa posiciona-se, assim, não apenas como integradora na produção de seus parceiros, mas como agente ativo no desenvolvimento e na qualificação da avicultura regional, contribuindo para um setor mais forte, mais seguro e mais responsável.

Diretoria – Alimenta Agroindústria e Comércio de Alimentos Ltda.