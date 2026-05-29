FAI celebra aprovação antecipada de alunos de Ciências Contábeis no exame de proficiência do CFC

Quatro alunos do 7º termo foram aprovados em avaliação nacional obrigatória, consolidando a excelência acadêmica do curso da FAI

O curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Adamantina – FAI conquistou mais um importante resultado acadêmico e profissional. Quatro alunos do sétimo termo foram aprovados antecipadamente no Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), avaliação nacional que é obrigatória para o exercício da profissão contábil no Brasil.

Os estudantes aprovados são Camila Fernandes Pereira Marassi, Beatriz Aparecida Caetano Rodrigues, Cauê de Souza Araújo e Vítor Rafael da Costa Pereira. O feito atesta um elevado nível de preparo técnico e acadêmico dos alunos, alcançado ainda antes da conclusão oficial da graduação.

O Exame de Suficiência do CFC é reconhecido nacionalmente por seu rigor técnico e pela alta exigência de conhecimentos específicos da área, sendo considerado um dos principais indicadores da qualidade da formação dos futuros profissionais da contabilidade. Dessa forma, a aprovação antecipada reforça o compromisso institucional da FAI em oferecer uma formação sólida, atualizada e alinhada às exigências contemporâneas do mercado de trabalho.

Segundo o coordenador do curso de Ciências Contábeis, Prof. Dr. Rogério Buchala, o resultado representa a consolidação de um trabalho coletivo desenvolvido pela coordenação, pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e pelo corpo docente da instituição. “Essa aprovação antecipada demonstra o comprometimento do curso com a formação de profissionais preparados para os desafios da área contábil e evidencia a dedicação dos alunos em buscar excelência acadêmica e profissional ainda durante a graduação”, destacou o coordenador.

Excelência acadêmica e modernização

O curso de Ciências Contábeis da FAI vem passando por um amplo processo de modernização e reestruturação curricular, conduzido pela coordenação e pelo NDE. A nova matriz curricular foi estruturada com foco em:

Atualização tecnológica e integração com as demandas do mercado;

Desenvolvimento de competências práticas;

Fortalecimento das experiências aplicadas à aprendizagem.

A qualidade desse trabalho também foi atestada pelo desempenho no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE). O curso de Ciências Contábeis da FAI alcançou nota 4 (em uma escala máxima de 5), o que posiciona a graduação entre as mais bem avaliadas do país e reflete o investimento institucional em qualificação docente e inovação curricular.

Vivência prática

Um dos grandes diferenciais do curso está na ampliação das atividades práticas desenvolvidas dentro da própria instituição. Nesse cenário, destaca-se a implantação do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF), uma iniciativa realizada em parceria com a Receita Federal do Brasil. O projeto possibilita que os alunos tenham contato direto com práticas de orientação fiscal, cidadania tributária e atendimento à comunidade, aproximando a teoria da realidade profissional.

Futuramente, os estudantes também poderão participar de projetos vinculados à Empresa Júnior da FAI, ampliando o leque de experiências voltadas à consultoria, gestão e desenvolvimento organizacional. O objetivo dessas iniciativas é proporcionar aos acadêmicos o contato com situações reais do ambiente corporativo, desenvolvendo competências técnicas, analíticas e comportamentais fundamentais para a atuação na atualidade.

A atuação extensionista também vem ganhando amplo destaque regional. Em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão da FAI, ações itinerantes de capacitação estão sendo desenvolvidas para professores da rede pública municipal de Adamantina e da microrregião. Os temas abordam, especialmente, educação financeira, cidadania fiscal, sustentabilidade econômica e gestão.

Por Gustavo Amaral

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