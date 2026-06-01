JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura afirma que serviços de água e esgoto não serão privatizados ou concedidos

Na última terça-feira (26) foi apresentado em audiência pública realizada em Junqueirópolis, o plano de investimento que será feito por intermédio do programa Universaliza SP.

O município de Junqueirópolis receberá investimentos de R$ 164,7 milhões em saneamento básico até 2060, por meio do programa, sendo que desse total, cerca de R$ 60,4 milhões serão aplicados até 2033, etapa considerada prioritária para viabilizar o cumprimento das metas previstas pelo Novo Marco Legal do Saneamento.

O Universaliza SP é um programa do Governo do Estado de São Paulo criado para universalizar o saneamento básico (água potável e esgoto) em municípios paulistas que não são operados pela Sabesp. Ele visa cumprir as metas do Marco Legal do Saneamento até 2033. O município de Junqueirópolis já fez a adesão ao programa, conforme divulgado pelo Governo do Estado.

Após a audiência pública em Junqueirópolis, gerou grande repercussão a situação, uma vez que o presidente da Câmara Municipal se manifestou juntamente com alguns vereadores contra a adesão do município ao programa Universaliza SP, manifestando posicionamento totalmente contrário à concessão dos serviços de água e esgoto à iniciativa privada. A manifestação foi feita através das redes sociais.

Já o prefeito Neto Furini, através de comunicado em nome da Prefeitura, divulgou uma “nota de esclarecimento”, se posicionando sobre a situação.

De acordo com a “nota”, a audiência pública realizada pelo Governo do Estado de São Paulo sobre o programa Universaliza SP teve caráter regional e consultivo, com o objetivo de ouvir os municípios, identificar necessidades e apresentar possibilidades de apoio técnico e financeiro para investimentos em saneamento básico.

“O Estado de São Paulo irá investir mais de R$ 29 bilhões até 2033 e mais de R$ 100 bilhões até 2060 e Junqueirópolis necessita desses investimentos para melhorar nosso sistema de água e esgoto que é e se manterá municipal”, afirma.

“Reafirmamos à população o compromisso assumido desde o início desta gestão: o sistema de água e esgoto de Junqueirópolis não foi e não será privatizado ou concedido à iniciativa privada. Nosso compromisso é trabalhar para buscar investimentos estaduais e federais”, ressaltou.

“Lamentamos que informações distorcidas estejam sendo divulgadas para gerar preocupação desnecessária na população. Seguiremos trabalhando com seriedade, diálogo e verdade, sempre colocando os interesses de Junqueirópolis em primeiro lugar”, finalizou a nota de esclarecimento.

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