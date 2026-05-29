DRACENA: Curso de Pedagogia da Unifadra alcança reconhecimento nacional com nota 4 no Enade

O curso de Pedagogia da Unifadra Dracena alcançou um importante reconhecimento nacional ao conquistar nota 4 no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), em uma escala que vai até 5. O resultado foi oficializado pela Portaria nº 236, publicada no último dia 20 de maio pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

A avaliação coloca o curso entre os destaques do ensino superior brasileiro na área de licenciaturas, evidenciando a qualidade da formação oferecida pela instituição dracenense. O Conceito Enade é um dos principais indicadores de qualidade do Ministério da Educação (MEC) e mede o desempenho dos estudantes concluintes em relação aos conteúdos programáticos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo da graduação.

O diretor acadêmico da Unifadra Prof. Dr. Enio Garbelini destacou que a conquista da nota 4 representa um desempenho acima da média nacional e reforça o compromisso da Unifadra com a excelência acadêmica, a qualificação do corpo docente e a preparação dos futuros profissionais da educação. “O resultado também evidencia o empenho dos estudantes e professores do curso de Pedagogia, que vêm desenvolvendo um trabalho pautado na formação crítica, humana e alinhada às demandas contemporâneas da educação brasileira”, completou Garbelini.

A coordenadora do curso de Pedagogia da Unifadra Profa. Dra. Lívia Raposo Bardy ressaltou que a Unifadra Dracena fortalece ainda mais sua posição como referência regional no ensino superior e reafirma sua missão de formar profissionais capacitados para atuar com qualidade e responsabilidade na área educacional.

A Portaria nº 236 divulgou os resultados do Conceito Enade das Licenciaturas referentes à edição de 2025 do exame.

Da Assessoria de Imprensa

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