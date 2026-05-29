LUCÉLIA: MECÂNICA NELSON DUARTE reforça importância da manutenção preventiva no frio

Com a chegada das temperaturas mais baixas, cresce também a preocupação dos motoristas com a manutenção dos veículos. Em Lucélia, a Mecânica Nelson Duarte se destaca como referência em qualidade, confiança e atendimento especializado para garantir mais segurança e tranquilidade neste período do ano.

Localizada na avenida Brasil, 923, a oficina oferece serviços completos de mecânica automotiva, auxiliando os clientes na prevenção de problemas que costumam surgir durante o inverno, como falhas na bateria, dificuldades na partida, desgaste de freios e suspensão, além da necessidade de revisão do sistema de injeção eletrônica.

Sob o comando de Nelson Duarte, profissional com ampla experiência no setor automotivo, a empresa construiu uma trajetória marcada pela qualidade dos serviços e pelo atendimento diferenciado. Antes de abrir o próprio negócio, Nelson atuou como gerente de mecânica em concessionárias renomadas, adquirindo conhecimento técnico e experiência que hoje fazem diferença no dia a dia da oficina.

Entre os serviços oferecidos estão manutenção de suspensão e freios, direção, injeção eletrônica, limpeza de bicos injetores, troca de óleo e diversos outros atendimentos essenciais para manter o veículo em perfeito funcionamento, principalmente em épocas de frio intenso.

Outro diferencial da Mecânica Nelson Duarte é o atendimento familiar e personalizado, prezando sempre pela transparência, honestidade e confiança na relação com os clientes.

A oficina atende na avenida Brasil, 923, em Lucélia. Telefone: (18) 99821-0303.

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