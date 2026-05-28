Polícia Civil apreende mais de 90 dispositivos eletrônicos para fumar em Dracena

A Polícia Civil do Estado de São Paulo (PCSP), por intermédio das equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Dracena, apreendeu na quarta-feira (27) um total de 96 dispositivos eletrônicos para fumar (DEFs), popularmente conhecidos como “pods”, “vapes”, cigarros eletrônicos ou tabaco aquecido, durante diligências realizadas no bairro Residencial Branzani, em Dracena. Além dos dispositivos, também foi apreendido um aparelho celular.

Durante a ação policial, os agentes especializados compareceram ao imóvel após levantamentos investigativos. No local, a equipe foi recebida de forma pacífica e colaborativa pelo morador da residência, que informou possuir diversos dispositivos eletrônicos destinados à comercialização.

Todo o material ilícito foi apreendido e encaminhado para perícia técnica. O morador do imóvel será ouvido em data oportuna no curso das investigações e poderá responder, em tese, pelo crime de contrabando, cuja pena pode chegar a cinco anos de prisão.

*Comercialização é proibida pela Anvisa*

A Polícia Civil ressalta que a venda, importação e propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil por determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em razão dos riscos à saúde pública.

Os chamados cigarros eletrônicos são aparelhos alimentados por bateria e comercializados em diversos formatos. Muitos contêm nicotina, substâncias químicas tóxicas e aromatizantes que podem causar dependência, doenças respiratórias, cardiovasculares e outros graves danos à saúde.