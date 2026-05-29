PACAEMBU: RESTAURANTE TINO & VEIGA: cardápio especial de inverno e variedade de pratos

O Restaurante Tino & Veiga, em Pacaembu, preparou um cardápio especial com pratos tradicionais e muito procurados nos dias frios. Entre as opções que fazem sucesso entre os clientes estão feijoada, dobradinha, mocotó e outras receitas típicas que garantem sabor e aquele toque caseiro.

Localizado na avenida Vereador José Gomes Duda, 1.083, o restaurante oferece diariamente opções diferentes no almoço, sempre preparadas por uma equipe de colaboradoras da própria empresa, mantendo a qualidade e o cuidado no preparo das refeições.

Além do atendimento no local, o Tino & Veiga também trabalha com marmitas, oferecendo praticidade para quem prefere fazer as refeições em casa, no trabalho ou no comércio.

O restaurante é administrado por Leandro Tino Veiga e Gi, que destacam o compromisso em servir comida saborosa, bem preparada e com atendimento especial aos clientes de Pacaembu e região.

Mais informações e pedidos podem ser feitos pelo telefone (18) 3862-2854.

.