LUCÉLIA: Visita de candidatos do Sistema CONFEA/CREA e Mútua reúne profissionais e lideranças

O vereador e inspetor do CREA, Fonteine Tazinazzo, recebeu em sua residência, em Lucélia, os candidatos do Sistema CONFEA/CREA e Mútua-SP para um café marcado pelo diálogo, acolhimento e fortalecimento da engenharia paulista.

Estiveram presentes o presidente do CONFEA, atualmente licenciado do cargo e candidato à reeleição, Vinícius Marchese, a presidente licenciada do CREA-SP e candidata à reeleição da entidade, Lígia Mackey, além dos candidatos da Mútua-SP, Luís Chorilli Neto e João Bosco Romeiro. O encontro reuniu profissionais da engenharia, representantes de entidades e lideranças da região que acreditam na força da engenharia como ferramenta de transformação e desenvolvimento das cidades.

A recepção aconteceu na casa de Fonteine e de sua família, com presença marcante de sua mãe, Virgínia Tazinazzo, conhecida em Lucélia pelo trabalho social e pelo carinho com que sempre acolhe as pessoas. O momento foi marcado pela proximidade, troca de experiências e união em defesa do fortalecimento do Sistema.

Durante o encontro, Fonteine destacou a importância de apoiar lideranças técnicas, preparadas e comprometidas com resultados reais para os profissionais e municípios.

“São pessoas que entendem a engenharia como peça fundamental para o desenvolvimento das cidades. Vinícius e Lígia representam uma gestão moderna, técnica e próxima dos profissionais. Abrir as portas da nossa casa para recebê-los foi uma grande honra para mim e minha família”, ressaltou.

Os candidatos também falaram sobre valorização profissional, fortalecimento do Sistema CONFEA/CREA e Mútua e maior aproximação com os municípios do interior paulista.

As eleições do Sistema CONFEA/CREA e Mútua-SP acontecem de forma online no próximo dia 3 de julho, e todos os engenheiros devidamente registrados e aptos poderão participar da votação.

A visita reforçou a conexão da chapa com a Alta Paulista e evidenciou o papel da engenharia na construção de cidades mais planejadas, eficientes e preparadas para o futuro.

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