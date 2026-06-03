LUCÉLIA: ARMARINHO FIOS E LINHAS em novo endereço

Quem busca variedade, qualidade e bom atendimento em produtos para costura e artesanato já tem endereço certo em Lucélia. O Armarinho Fios e Linhas, comandado por Célia Regina Eugênio Paiva, segue conquistando clientes e agora atende em novo local, com ainda mais comodidade.

Com cinco anos de história — celebrados no último mês de março — o armarinho se consolidou como referência na cidade, oferecendo tudo o que é essencial para quem trabalha ou tem como hobby a costura e o artesanato.

Entre os produtos disponíveis, os clientes encontram: linhas de diversos tipos e cores, tecidos variados, agulhas, barbantes, pedrarias e uma ampla linha de materiais para criação artesanal.

Agora em novo endereço, o espaço foi pensado para melhor atender, com organização e praticidade para facilitar a escolha dos produtos.

O atendimento acontece de segunda a sábado, em horário comercial, na Armarinho Fios e Linhas que fica na avenida Internacional, 1.742.

Seja para pequenos reparos, produção profissional ou trabalhos manuais por lazer, o Armarinho Fios e Linhas é o parceiro ideal para transformar ideias em realidade.

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