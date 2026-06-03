SALMOURÃO: Prefeitura entrega reforma do Estádio

A Prefeitura de Salmourão, por meio da gestão da prefeita Sônia e da vice-prefeita Márcia, realizou a entrega e liberação oficial do Estádio Municipal Benedito Franco de Godoi, que passou por ampla reforma e diversas melhorias para oferecer mais conforto, segurança e qualidade aos atletas e à população.

Desde o início da atual administração, o esporte vem recebendo importantes investimentos. Além da reforma completa do Ginásio de Esportes, a Prefeitura também trabalhou intensamente na recuperação do estádio municipal.

O gramado passou por manutenção completa, incluindo período de descanso da grama, correção de desníveis, remoção de pragas e melhorias estruturais para garantir melhores condições para jogos e treinamentos. Também foi instalada uma nova caixa d’água destinada à irrigação do campo, mantendo o gramado sempre verde e bem cuidado.

Entre as melhorias realizadas estão a reforma dos banheiros, pintura completa dos espaços, troca total do alambrado, instalação de novos portões, iluminação em LED e adequações em diversos setores do estádio.

Outra importante conquista foi a construção do vestiário exclusivo para árbitros, espaço que antes não existia no estádio. Também foi implantado o sistema exigido pelo Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), garantindo mais segurança e adequação às normas de prevenção.

O estádio ainda recebeu novo bebedouro e diversos serviços de manutenção para melhor atender atletas, equipes e torcedores.

O secretário de Esportes Everton Macedo destacou a importância dos investimentos realizados e reforçou o compromisso da administração municipal com o fortalecimento do esporte em Salmourão.

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