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sexta-feira, junho 5
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Carreta carregada com quase 50 toneladas de feijão tomba na SP-425, em Parapuã

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Uma carreta tombou na tarde desta sexta-feira (5) no km 471,700 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã. 

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar Rodoviária, o veículo transportava uma carga de 48 toneladas de feijão.

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Ainda segundo a corporação, ninguém ficou ferido em decorrência do acidente de trânsito.

Equipes da Polícia Rodoviária e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para o atendimento da ocorrência.

Houve lentidão no fluxo de veículos no local, mas sem interdição do tráfego. (Por: Ifronteira)

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