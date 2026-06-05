Carreta carregada com quase 50 toneladas de feijão tomba na SP-425, em Parapuã

Uma carreta tombou na tarde desta sexta-feira (5) no km 471,700 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar Rodoviária, o veículo transportava uma carga de 48 toneladas de feijão.

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Ainda segundo a corporação, ninguém ficou ferido em decorrência do acidente de trânsito.

Equipes da Polícia Rodoviária e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para o atendimento da ocorrência.